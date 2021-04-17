РИАМО - 17 апр. На территории подмосковных Котельников произошел скачок давления в газовой сети, из-за чего случились возгорания в двух квартирах, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:25 16 апреля поступило сообщение о том, что из-за короткого замыкания в электрощитовой на газораспределительной подстанции произошел скачок давления в газовой сети», - говорится в сообщении.

В двух квартирах (кв. 19, д. 24 и кв. 8, д. 30) произошел срыв вентилей на трубах газовой подводки (стояках). В одной из квартир началось возгорание стены на площади 0,2 квадратных метра.

Кроме того, в квартире 40 дома №30 в микрорайоне Ковровый произошло возгорание мебели на кухне, пострадавших и погибших нет.

«По прибытию установлено, что происходит горение мебели и личных вещей на кухне на площади 5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 13:10 была произведена локализация возгорания. В 13:12 потушили открытое горение, в 13:30 ликвидировали последствия пожара.