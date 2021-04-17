РИАМО - 17 апр. Очки и головной убор помогут аллергикам уменьшить контакт с пыльцой растений на улице, сообщила РИАМО аллерголог-иммунолог детской клиники «СМ-Доктор», д. м. н., профессор Дали Мачарадзе.

Врач перечислила действия, которые помогут облегчить симптомы аллергии на пыльцу.

«Самые элементарные правила - носить очки, закрывать волосы, потому что в волосах осаждается и накапливается пыльца растений. Также до выхода на улицу нужно закапать в глаза и нос противоаллергические капли, принять внутрь современные антигистаминные препараты», - сказала Мачарадзе.

Она отметила, что если человека беспокоит пыльцевая астма, необходимо обязательно принимать противоастматические препараты. Эти лекарства делятся на скоропомощные - для купирования приступа затрудненного дыхания, а также базисные, которые следует принимать во весь период цветения растений.

Понять, что у человека началась аллергия, довольно просто. Среди симптомов - конъюнктивит, слезоточивость или зуд глаз, насморк, чихание, заложенность носа. Также может появиться кашель, свистящее дыхание.

«Очень важно не оставлять эти симптомы без внимания, потому что есть вероятность развития аллергической реакции в виде кожных высыпаний, пищевой аллергии, может развиться сильная заложенность носа или отек глаз. У наиболее чувствительных есть вероятность возникновения бронхиальной астмы», - добавила Мачарадзе.

По ее словам, самым эффективным способом лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). В последние годы она проводится таким образом: пыльцу, на которую развилась аллергия, капают под язык или принимают в виде подъязычных таблеток за 3-4 месяца до начала цветения растения и продолжают весь период цветения.

«К сожалению, поллиноз полностью излечить нельзя. Однако аллерген-иммунотерапия способна в пять раз снизить риск развития бронхиальной астмы», - заключила врач.