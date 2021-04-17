РИАМО - 17 апр. В районе дома 9 на Варшавском шоссе в столице столкнулись девять автомобилей, движение на дороге затруднено, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно», - говорится в сообщении.

Движение транспорта по шоссе в сторону центра города из-за аварии затруднено на 3 км.

На месте ДТП работают оперативные службы.