РИАМО - 17 апр. В Подмосковье и Москве в субботу ожидается малооблачная погода без осадков, температура может подняться до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве днем составит 17-19 градусов, по области - 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с, порывы могут достигнуть 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня будет 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 40%.

Большинство метеочувствительных людей в это время года испытывают сонливость, депрессию. Также у них обостряются хронические заболевания.