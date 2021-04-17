РИАМО - 17 апр. Воздушная трасса Zipline начнет сезонную работу на Воробьевых горах в субботу на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

Зиплайн — это развлекательный аттракцион, который представляет собой скоростной спуск по стальному канату с помощью специального устройства.

Зиплайн на Воробьевых горах открыли в августе 2020 года и уже полюбился московским экстремалам. Он связал смотровую площадку и спортивный кластер «Лужники». Длина спуска — 700 метров, перепад высот составляет порядка 50 метров.

До 21 апреля подняться назад в кабинке канатной дороги будет нельзя. Сейчас на Московской канатной дороге проходит плановый полугодовой техосмотр.