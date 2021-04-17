РИАМО - 17 апр. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, актером и телеведущим Олегом Марусевым пройдет в субботу в ритуальном зале при морге ЦКБ №1 управления делами президента РФ в Москве, сообщается на сайте Театра Луны.

Церемония пройдет с 13:00 до 14:00. Адрес зала — улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Марусев скончался в возрасте 76 лет. Он снимался в кино и играл в театре, а также запомнился телезрителям по сериалам «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого».

В Театре Луны Марусев играл в спектаклях «Ночь нежна», «Диагноз: Эдит Пиаф», «Рококо», «Жена на бис», «Маяковский. Городской мюзикл», «Королева», «Солнышко мое», «Шумовик» и других.