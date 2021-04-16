РИАМО - 16 апр. В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области обсудили продвижение экспортно-ориентированных компаний региона на британский рынок, обсуждение прошло в рамках онлайн-мероприятия «Час с торгпредом», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Онлайн-мероприятие провели Мининвест Подмосковья вместе с региональным Фондом поддержки ВЭД, при содействии Торгового представительства России в Великобритании и Северной Ирландии.

«В мероприятии приняло участие восемь подмосковных компаний, заинтересованных в осуществлении поставок своей продукции на рынок Великобритании. Среди них компании, осуществляющие производство автокомпонентов, различного оборудования, стройматериалов, средств гигиены, а также занятые в металлургии и горнодобывающей промышленности», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Торгпред России в Великобритании Борис Абрамов отметил, что в прошлом году товарооборот вырос на 54%. Внешнеторговый оборот между Подмосковьем и Великобританией составил свыше 465 млн долларов. Королевство – один из ключевых зарубежных торговых партнеров РФ и занимает четвертое место по объему торговли.

Абрамов также дал обобщенные данные о новейших экспортных правилах UK Global Tariff, которые касаются сертификаций, тарифов и пошлин. Он заверил, что экспортерам Подмосковья окажут необходимое содействие.