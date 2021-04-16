РИАМО - 16 апр. В МФЦ Подмосковья продолжаются консультации граждан по вопросам погребения и похоронного дела, выезды проводит Центр мемориальных услуг региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Встречи с гражданами проводятся для того, чтобы проконсультировать, а также разъяснить им региональное законодательство в сфере погребения и похоронного дела. Консультации уже прошли в городских округах Королев и Дубна.

«На такой встрече у любого человека есть возможность лично задать свой вопрос и получить бесплатный квалифицированный ответ компетентного лица», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

20 и 22 апреля выезды будут организованы в МФЦ по адресу: городской округ Красногорск, улица Международная, дом 6, и улица Дачная, дом 11А, соответственно.

На выездах работники центра объясняют гражданам о том, куда нужно обращаться с целью оформления документов и получения социального пособия, а также материальной помощи на погребение, какие изменения есть в законодательстве региона в сфере погребения и похоронного дела, как правильно заменить надмогильное сооружение и ограждение места захоронения.

Если во время встречи гражданину не удается задать вопрос консультантам, то у него есть возможность сделать это на сайте посредством кнопки «Задать вопрос», по круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 568 99 99 или ознакомиться с рубрикой «Часто задаваемые вопросы».