РИАМО - 16 апр. В Подмосковье на площадке министерства культуры Московской области прошло совещание по подготовке молодежного конкурса искусств Центрального федерального округа «Город А», сообщает пресс-служба Минкульта Подмосковья.

Совещание, участниками которого стали представители 18 регионов, вели начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий, министр культуры Московской области Елена Харламова, руководитель проекта, учредитель АНО «Новый Город» Михаил Иванов.

«Конкурсу уже три года, в Подмосковье он очень популярен, а теперь выходит на уровень Центрального федерального округа. Красногорск на два дня станет арт-столицей, объединяющий молодых творцов и представителей арт-индустрий, которые смогут проявить себя и показать свое мастерство в различных видах искусства – от городской скульптуры, живописи и уличного театра до кино, музыки и архитектуры», – сказала Елена Харламова.

Иванов отметил, что конкурс должен способствовать открытию и развитию творческих личностей в субъектах РФ. Так, посредством проекта есть возможность объединить талантливых молодых людей, которые не знают друг друга, в сильные креативные команды.

Участниками конкурса, который пройдет 12-13 июня в Красногорске, это сборные от городов или муниципальных образований регионов ЦФО, которые сформировал субъект или город из числа творческой молодежи.

Подать заявку на участие в конкурсе, победители которого получат статус «Арт-столица ЦФО 2021» и 300 тыс. рублей, можно до 15 мая.

В текущем году поддержку фестиваля обеспечивают Федеральное агентство по делам молодежи, Минкульт Подмосковья, Общественная палата РФ, ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив», администрация городского округа Красногорск, АНО «Центр развития культурных инициатив» и «Россия – страна возможностей», совет лидеров молодежных этно-инициатив Центра культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова».