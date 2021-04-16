РИАМО - 16 апр. Нежилое помещение площадью 74,9 кв. м в подмосковном Жуковском планируют сдать в аренду на пять лет через электронный аукцион под коммерческие нужды, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект находится по адресу: ул. Чкалова, д. 19 в обжитом микрорайоне с высокой проходимостью и отличной транспортной доступностью. Стартовая цена лота – 496 тыс. руб.

«Вид разрешенного использования объекта допускает размещение в нем офиса, торгового объекта, точки общественного питания, организации и развития собственного бизнеса. Ограничения и обременения на данное помещение не зарегистрированы», - сообщает пресс-служба.

Торги пройдут 6 мая 2021 года на площадке «РТС-тендер» под номером 50346. Заявки на участие принимают до 4 мая.