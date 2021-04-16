РИАМО - 16 апр. Каждый житель Московской области может следить за ходом капитального ремонта своего дома онлайн, в регионе работает передовая практика цифоровизации и автоматизации капремонта многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

В пятницу генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов продемонстрировал работу Центра управления проектами (ЦУП) для министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, председателя координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлии Белеховой и ее коллег - руководителей отделений ассоциации.

«Центр управления проектами был запущен в Подмосковье в рамках цифровизации сферы ЖКХ. Благодаря реализованным здесь современным технологиям: автоматизированной системе управления проектами и видеотрансляцией хода работ - контроль за процессом капитального ремонта кровель и фасадов осуществляется в режиме 24/7. Важно, что каждый житель региона с любого устройства в режиме онлайн может следить за преображением своего дома», - отметил Велиховский.

В Московской области на сегодня установлено порядка 150 камер видеонаблюдения. Камеры в обязательном порядке устанавливаются при капитальном ремонту кровель и фасадов. Любой желающий в режиме онлайн может посмотреть за процессом капремонта на официальном сайте фонда.

В ЦУП работает шесть руководителей проектов, которые контролируют ход выполнения капитального ремонта на территории Московской области. За каждым муниципальным образованием закреплен отдельный руководитель проекта.

При этом центр работает по принципу «единого окна», обеспечивая тесное взаимодействие со всеми участниками реализации программы капремонта в регионе.

«Уже были случаи, когда жители обращались в Фонд капремонта с замечаниями к ходу работ на их домах, которые сейчас устраняются, благодаря этой системе, в считанное время. Это говорит об одном - проект работает на пользу. Начало положено, будем привлекать наших активных жителей для контроля за ходом работ и видим в этом исключительно положительную сторону», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Юлия Белехова.

Также мониторинг за ходом работ ведет строительный контроль. Осуществляется это посредством выдачи заданий на осмотр объекта в специализированном мобильном приложении с привязкой к геоданным, не позволяющее выполнить задание.

«Постоянный видеоконтроль повышает технологический уровень производства работ и соблюдения техники безопасности, с одной стороны, а с другой, сокращает количество нарушений до минимума», - добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в в стране. Она включает в себя ремонт более 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

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