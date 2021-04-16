РИАМО - 16 апр. Росреестр может сделать бесплатными выписки из Единого государственного реестра недвижимости для собственников объектов, на текущий момент над законопроектом ведется работа, сообщает ТАСС.

«У нас есть пакет предложений, который связан с тем, чтобы выписка стала бесплатной для собственников. <...> Инициатива подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином. В настоящее время идет работа над законопроектом. Росреестр планирует завершить работу над законопроектом в 2021 году», - сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Он добавил, что на первом этапе бесплатная выдача выписок планируется для собственников. В дальнейшем предполагается, что она станет такой для всех физлиц. После такую выдачу планируют сделать для юрлиц. Помимо этого, число видов выписок планируется сократить с 11 до 2. Планируется, что работа над законопроектом закончится в 2021 году.

Скуфинский отметил, что на текущий момент выдача выписок приносит бюджету порядка 2,5 млрд руб., за эти деньги финансируется работа ведомства. Если выписка станет бесплатной, то необходимо смотреть, за счет каких источников будет компенсирована доходная часть.

Он добавил, что за счет проектов и сервисов, которые Росреестр планирует внедрить, до 2024 года включительно накопленным итогом удастся сформировать свыше 300 млрд руб. дополнительного вклада в российскую экономику.

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