РИАМО - 16 апр. В столице на Большом Садовом пруду спасли мужчину, который тонул, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В пятницу вечером сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» заметили мужчину, который звал на помощь. По тревоге спасатели спасатели вышли к тонущему на гребной лодке.

После того, как мужчину доставили на ПСС, ему оказали первую помощь, выдали сухую одежду и напоили горячим чаем.

Медицинская бригада осмотрела пострадавшего 1994 года рождения, а после отказа от госпитализации он ушел домой в сопровождении родственников.