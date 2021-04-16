РИАМО - 16 апр. В столице в график ввели движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В связи с тем, что на путях находился человек, ранее движения поездов от станции «Боровицкая» до «Нагорной» не было.

Ранее интервалы поездов «серой» ветки, которые следовали в обратном направлении, были увеличены.

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