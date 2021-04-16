РИАМО - 16 апр. Декларация о доходах и имуществе руководящего состава правительства Московской области, а также членов их семей за 2020 год опубликована на официальном сайте подмосковного правительства.

Первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов задекларировал 14,51 млн. руб. Он владеет земельным участком, жилым зданием, гаражом, забором, а также имеет в пользовании квартиру. Супруга Габдрахманова заработала 93,52 млн. руб. Она владеет квартирой и машино-местом, в пользовании у нее находятся квартира, жилое здание, земельный участок, гараж и забор.

Вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков заработал 9,22 млн. руб. У него в общем долевом владении находятся квартира и нежилое помещение, в пользовании находится здание. Супруга Чупракова заработала 93,37 млн руб., она владеет долями в трех квартирах, одной целой квартирой, долями в 12 нежилых помещениях и полностью двумя нежилыми помещениями, автомобилями Mercedes-Benz GLE 400 4M и BMW X6 xDrive40d. Также у нее в пользовании находится земельный участок.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова задекларировала 8,62 млн руб. дохода. Она владеет двумя квартирами и одним машино-местом.

Вице-губернатор региона Игорь Тресков заработал 9,06 млн руб. В собственности объектов недвижимости и транспорта у него нет, в пользовании находится квартира. Его супруга заработала 63,62 млн руб. Она владеет квартирой, в пользовании у нее находятся два нежилых помещения.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова задекларировала 8,61 млн руб. Она владеет одной третью квартиры, у нее в пользовании находятся квартира и машино-место. Ее супруг заработал 10,61 млн. руб., он владеет квартирой и машиной BMW 730LD XDRIVE. У него в пользовании находится квартира.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин заработал 8 млн руб. Он владеет общей квартирой, квартирой и машино-местом.

Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин задекларировал 9,45 млн руб. Он владеет тремя земельными участками, жилым домом и квартирой, автомобилями Mitsubishi Pajero, Chevrolet Express G1500, Mercedes-Benz S500, УАЗ 396255, мотоциклом Honda XL700VA. Также у него в пользовании находятся два гаража, земельный участок, жилой дом, квартира и хозпостройка. Его супруга заработала 1,43 млн руб. Она владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, двумя гаражами и хозпостройкой. В пользовании у нее находятся две квартиры, жилой дом и три земельных участка.

Зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев заработал 8,3 млн руб. У него в общей долевой собственности находятся земельный участок и жилой дом, а также он владеет двумя нежилыми помещениями и мотоциклом BMW Р1200Р. В пользовании у него находится квартира.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин задекларировал 8,04 млн руб. дохода. У него в общей долевой собственности находится жилой дом, он владеет машиной Toyota Land Cruiser 200. В пользовании у него есть квартира, земельный участок и жилой дом. У его супруги доход составил 200 тыс. руб. Она имеет в долевой собственности квартиру, а также машину Mini Cooper. В пользовании у нее находится земельный участок.

Зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная заработала 15,9 млн руб. У нее в пользовании находится квартира.

Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев задекларировал 17 млн руб. В общей долевой собственности у него находятся земельный участок, жилой дом, квартира. Он владеет автомобилями BMW 525i, Toyota Land Cruiser 76, BMW X5, мотоциклом Honda CB750SF. У него в пользовании находятся земельный участок, а также два участка леса.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Мишонова заработала 4,44 млн руб. У нее в общей долевой собственности находится квартира, жилой дом, земельный участок и баня, а также автомобили Jaguar XE и Honda CR-V. Ее супруг заработал 3,66 млн руб. У него в пользовании находится квартира.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин задекларировал 13,3 млн руб. дохода. У него в общей совместной собственности находятся земельный участок и квартира. Он также владеет 14 земельными участками, квартирой и гаражом, автомобилем Mitsubishi Outlander. В пользовании у него находится квартира. Его супруга заработала 6,95 млн руб. У нее в общей совместной собственности находятся земельный участок и квартира, а также есть машины Volkswagen Tiguan и BMW X7. В пользовании у нее находится квартира.

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