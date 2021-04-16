РИАМО - 16 апр. Суд арестовал двоих обвиняемых в разбое и покушении на убийство, злоумышленники 1973 и 1975 года рождения совершили преступления в 2002 году в отношении профессора МГУ, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе работы следователей и криминалистов столичного Следственного комитета по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные в 2002 году доказательства», – сказала Иванова.

Следователи выстроили тактику расследования с учетом современных криминалистических методов. Так, они провели допросы жителей сектора, где было совершенно преступление, и установили новых свидетелей. Эта работа, а также другие следственные действия помогли восстановить события того дня и задержать двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве профессора МГУ имени М. В. Ломоносова в 2002 году.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 30, по пунктам «ж, з» части второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по пункту «в» части третьей статьи 162 УК РФ (разбой).

Вечером в середине марта 2002 года трое соучастников преступления ждали профессора у его дома, когда мужчина зашел в подъезд, за ним проследовали и злоумышленники. Потерпевшего настигли на лестничной клетке, где нанесли множество ударов по голове и телу руками и ногами.

После нападения злоумышленники украли у мужчины дорогой телефон и имущество, скрылись с места преступления. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение и оказали ему помощь. Тогда преступление осталось нераскрытым.