РИАМО - 16 апр. В столице перед судом предстанет 30-летний мужчина, который обвиняется в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации против Covid-19, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На текущий момент удалось установить, что фигурант уголовного дела разместил объявление с предложением о продаже медицинских документов в Сети.

После того, как мужчина получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации и справки о временной нетрудоспособности учащегося, а также данные заказчиков, он распечатал необходимые документы, а после собственноручно заполнил их и проставил поддельные штампы и печати.

Документы упаковывались злоумышленником в бумажные конверты, а их передача планировалась посредством курьерской доставки. За сертификаты и справки, которые не соответствовали образцам, злоумышленник просил деньги. Осуществить задуманное мужчине не удалось.

Дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы с целью рассмотрения по существу.

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