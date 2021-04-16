РИАМО - 16 апр. В рамках семинара по организации дорожного движения, который прошел в доме подмосковного правительства, участники встречи рассмотрели проект по ликвидации пробок на дорогах региона, участвовали в семинаре заместители глав городских округов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основная задача организации движения представляет собой обеспечение удобства передвижения и качества жизни. Таким образом, важно, чтобы все муниципалитеты понимали приоритетность задачи и знали, как организовать работу.

Ключевыми вопросами встречи стали подготовка и согласование документации по организации дорожного движения, региональный контроль в этой области в отношении городских округов.

Член президиума Межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин отметил, что для борьбы с заторами нужны актуальные комплексные схемы организации дорожного движения и проекты ОДД.

Член президиума Межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин сказал, что для борьбы с заторами, нужны актуальные комплексные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения.

Автор проекта «Карта ДТП», специалист по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко отметил, что посредством открытой платформы «Карта ДТП» существует возможность использования открытых данных для анализа и планирования мероприятий по обустройству дорог.

В рамках программ по реконструкции и ремонту дорог, а также по ликвидации очагов аварийности используется инструмент по визуализации данных.

Уже в этом году надзорным органом в области ОДД станет региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

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