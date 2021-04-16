РИАМО - 16 апр. Первый открытый Московский областной творческий фестиваль «Культура и искусство через жесты» пройдет 17-18 апреля, он состоится в ДК «Тепловозостроитель» в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль будет проходить поэтапно. Он проводится с привлечением любительских коллективов художественной самодеятельности из Тулы, Рязани, Липецка, муниципальных образований Московской области, а также столичных профессиональных коллективов для взрослых и детей с нарушением слуха.

Первый этап мероприятия состоит из концертных программ любительских коллективов, а второй из театральной программы профессиональных. Так, первые покажут творческое мастерство в жестовой песне, пантомиме, клоунаде, разговорном и оригинальном жанрах, малых формах, хореографии, а также театральных постановках.

Во время фестиваля в фойе ДК организуют выставку работ глухих художников России.

Фестиваль позволит открыть новые возможности для детей и взрослых с ограниченными возможностями слуха, а также сделает театральное искусство для них более доступным.