РИАМО - 16 апр. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали содействие в учениях для волонтеров подразделений национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Центральном федеральном округе, которые проходят с 15 по 18 апреля на территории Московской области, сообщил руководитель центра помощи пропавшим, пострадавшим детям Георгий Булия.
Он добавил, что большую помощь в организации учений нам оказывает правительство Московской области.
В мероприятии приняли участие около 150 волонтеров из Москвы, Московской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тамбовской областей и Пермского края.
«Один из видов работ, которые выполняет ГКУ МО «Мособлпожспас», – это поиск людей, потерявшихся в природной среде. В том числе и детей. А здесь представлены элементы как раз системного поиска, который осуществляют специалисты сразу нескольких служб – водолазы, кинологи, пожарные», - сказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.
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