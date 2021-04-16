РИАМО - 16 апр. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали содействие в учениях для волонтеров подразделений национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Центральном федеральном округе, которые проходят с 15 по 18 апреля на территории Московской области, сообщил руководитель центра помощи пропавшим, пострадавшим детям Георгий Булия.

«За 2020 год было найдено более 2600 детей. За 2019 год – более 4 тыс. детей. Поиск ведется каждый день. По указу попечительского совета с 2018 года мы занимаемся обучением наших волонтеров. Совместно с Российским университетом спецназа мы разработали специальную обучающую программу, на основе которой проводятся учения. Мы уже проводили такие учения в разных регионах нашей страны», - сказал Булия.

Он добавил, что большую помощь в организации учений нам оказывает правительство Московской области.

В мероприятии приняли участие около 150 волонтеров из Москвы, Московской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тамбовской областей и Пермского края.

«Один из видов работ, которые выполняет ГКУ МО «Мособлпожспас», – это поиск людей, потерявшихся в природной среде. В том числе и детей. А здесь представлены элементы как раз системного поиска, который осуществляют специалисты сразу нескольких служб – водолазы, кинологи, пожарные», - сказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.