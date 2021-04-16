РИАМО - 16 апр. Декларацию о доходах и имуществе губернатора Московской области Андрея Воробьева за 2020 год опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

Согласно документу, годовой доход Воробьева составил 79,8 млн рублей, при этом он не имеет в собственности объектов недвижимости и транспортных средств.

В пользовании у Воробьева имеются земельные участки площадью 10 271 и 197 кв. м, жилой дом площадью 976,8 кв. м, гараж-стоянка площадью 541,9 кв. м, спортивно-оздоровительный блок площадью 871,3 кв. м и хозяйственный блок площадью 88,9 кв. м. Вся недвижимость находится в России.