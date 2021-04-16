РИАМО - 16 апр. «Мособлгаз» реализует губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». На данный момент газораспределительные сети строятся в 13 населенных пунктах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики по региону.

Сейчас предприятие строит газопроводы: в деревне Хлопово (городской округ Зарайск), деревне Туменская, Грайвороны (Коломенский городской округ), поселок Брикет (Рузский городской округ), поселок Клюквенный (городской округ Щелково).

А также рабочий поселок Уваровка (Можайский городской округ), деревня Подрядниково-Демидово (городской округ Егорьевск), село Махунино (Сергиево-Посадский городской округ).

Догазицификация проходит в деревне Горетово (Можайского городского округа), селе Никольское (городской округ Шаховская). Кроме того, на улице Березовой (городской округ Кашира), улице Спартаковская (Химки) и газопроводе-связке газораспределительной станции «Черное» – микрорайон Северный.

В указанных населенных пунктах прописаны более 3 тыс. человек.

Реализация губернаторской программы газификации – одно из важнейших направлений энергетической отрасли в Подмосковье. В правительстве Московской области принимаются решения, направленные на достижение максимальной газификации региона.

«В прошлом году мы пролонгировали губернаторскую программу газификации до 2030 года, снизили критерий численности зарегистрированных жителей для включения малочисленных населенных пунктов в программу и подписали соглашение с ПАО Газпром. Благодаря этим решениям мы сможем газифицировать более 700 деревень Подмосковья и создать условия для подключения домовладений к газу», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Кроме этого, «Мособлгаз» завершает работы по строительству газораспределительной станции «Жуково», которая будет введена в эксплуатацию в июле и создаст условия для подключения 15 тыс. жителей Подмосковья.

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