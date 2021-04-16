РИАМО - 16 апр. Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов задекларировал доход за 2020 год в размере 216,6 млн рублей, документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

В 2019 году Ликсутов заработал 39,5 млн рублей, таким образом, доход чиновника вырос почти в 5,5 раз.

По сравнению с мэром Москвы Сергеем Собяниным доход Ликсутова в 26 раз больше — за 2020 год Собянин заработал 8,247 млн рублей.

В собственности у Ликсутова есть три земельных участка и жилой дом, еще один дом находится в пользовании. Автопарк чиновника включает легковой автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S.

Кроме того, в пользовании у двоих несовершеннолетних детей Ликсутова находится квартира площадью 178,6 кв. метров.