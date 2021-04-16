РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В пятницу в молодежном центре «Победа» в Домодедове подвели итоги XVII-й Домодедовского окружного добровольческого фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Мир, в котором я живу!», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Участники соревновались в нескольких направлениях: вокал, театральный жанр, а также военно-патриотическое направление.

«Очень трудно было судить сегодняшний конкурс, особенно с самого начала. <...> Спасибо вам, друзья. Я сегодня получил массу удовольствия. Огромное вам спасибо!» - сказал член жюри, заслуженный артист РФ Алексей Дмитриев.

По итогам, третье место в номинации «Эстрадный вокал. Соло» заняла Елена Свинарева из ГДКиС «Мир». Второй стала Анаит Сарукян из МКЦ «Победа». Первое место заняла Светлана Григорьева из ГДКиС «Мир».

В номинации «Эстрадный вокал. Малая форма» второе место занял вокальный коллектив «Мелодия» из СДК «Русь». Первым в этой номинации стал дуэт вокальной студии «Новое поколение» из Востряковского ГДК.

В номинации «Художественное слово. Индивидуальное выступление» первое место занял Алексей Магомедов из Востряковского ГДК. Первое место в номинации «Художественное слово. Малая форма» занял чтецкий ансамбль образцового театрального коллектива «Карман» из Константиновского СДК.

Третье место в номинации «Народный вокал. Соло» занял Владимир Баранов из ГДК «Южный». В номинации «Народный вокал. Малая форма» третье место занял вокальный коллектив «Лель» из СДК «Пахра». Второе место занял ансамбль народной песни «Купчиха» из ГДК «Авиатор».

Третье место в номинации «За Родину. Художественное слово. Индивидуальное выступление» заняла Кристина Королева. В номинации «За Родину. Художественное слово. Малая форма» третье место занял театральный коллектив «Образ» из СДК «Русь».

Третье место в номинации «За Родину. Вокал» заняла Светлана Григорьева из ГДКиС «Мир». Второе место в этой номинации заняла Ольга Ильичева из Домодедовской СОШ №12. Первой стала Елена Свинарева из ГДКиС «Мир».

Победителей и призеров наградили дипломами и кубками.