РИАМО - 16 апр. Артефакты XVII–XIX веков, которые были найдены в Хлебном переулке в 2020 году, отреставрированы и будут переданы на музейное хранение, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Преимущественная часть находок представляет собой монеты, фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды. Их очистили от загрязнений и коррозии.

«Теперь к передаче в собрание Музея Москвы подготовлена небольшая, но ценная коллекция из 33 предметов. Все они так или иначе связаны с бытом горожан XVII–XIX столетий. Среди них, например, чайная ложка из цветного металла и красноглиняный лощеный кувшин», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Интерес представляет найденная железная накладка на личинку замка, которая являет собой большой прямоугольный лист металла размером 27 на 18 см. В центре листа располагается отверстие под ключ. Под ним просматриваются припаянные декоративные стержни, их концы изготовлены в виде цветочных бутонов. В основном замки с подобными накладками использовали для амбаров, находка относится к концу XVII — началу XVIII века.

Другими находками стали металлическая ручка от церковного ковша, донце фарфорового чайного блюдца.

Состояние находок изучают специалисты. Они же определяют их ценность и решают, как сохранить. Передаче артефактов в музеи зачастую предшествует продолжительный период реставрации.

Хлебный переулок находится в центре столицы. В XVI веке там находилась Поварская слобода, где жили люди, обслуживавшие царский двор. Свидетельством этому являются названия Поварская улица, Скатертный, Столовый, Ножовый, Хлебный (до XVIII века — Хлебная улица) переулки.

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