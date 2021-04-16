РИАМО - 16 апр. Артефакты XVII–XIX веков, которые были найдены в Хлебном переулке в 2020 году, отреставрированы и будут переданы на музейное хранение, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
Преимущественная часть находок представляет собой монеты, фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды. Их очистили от загрязнений и коррозии.
Интерес представляет найденная железная накладка на личинку замка, которая являет собой большой прямоугольный лист металла размером 27 на 18 см. В центре листа располагается отверстие под ключ. Под ним просматриваются припаянные декоративные стержни, их концы изготовлены в виде цветочных бутонов. В основном замки с подобными накладками использовали для амбаров, находка относится к концу XVII — началу XVIII века.
Другими находками стали металлическая ручка от церковного ковша, донце фарфорового чайного блюдца.
Состояние находок изучают специалисты. Они же определяют их ценность и решают, как сохранить. Передаче артефактов в музеи зачастую предшествует продолжительный период реставрации.
Хлебный переулок находится в центре столицы. В XVI веке там находилась Поварская слобода, где жили люди, обслуживавшие царский двор. Свидетельством этому являются названия Поварская улица, Скатертный, Столовый, Ножовый, Хлебный (до XVIII века — Хлебная улица) переулки.
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