РИАМО - 16 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в минувшем году более 8 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на официальном сайте столичного градоначальника.

За 2020 год Собянин заработал 8,247 млн рублей, кроме того, в пользовании у мэра находится квартира площадью 308,1 кв. метра.

В 2019 году доход Собянина составил 8,228 млн рублей. Также столичный градоначальник отчитывался, что владеет гаражом площадью 26,8 кв. метра и имеет в пользовании квартиру площадью 308,1 кв. метра.