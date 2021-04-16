РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. За прошедшую неделю благодаря надзорным действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в горокруге Люберцы проверен ход сезонной уборки на 15 объектах, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Всего выявлено 15 нарушений, все устранены.

«Приведено в порядок 15 объектов, в том числе, два на объектах детской и спортивной инфраструктуры, одна линия наружной теплотрассы; три фасада нежилых зданий; ликвидированы самовольно размещенные информационные вывески и «рекламный мусор» - четыре объекта», - уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.