РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Участники экологического субботника, который состоялся в пятницу в Томилинском лесопарке около деревни Токарево городского округа Люберцы, собрали более 16 кубических метров мусора, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

На территории городского округа Люберцы стартовали экологические субботники. Открыть сезон уборки леса решили вблизи деревни Токарево. Был выбран участок Томилинского участкового лесничества квартал 9, 15, 16.

В уборке леса участвовали жители Люберец, представители общественных организаций, Московской областной организации «Общество защиты природы», сотрудники Лесного хозяйства, депутаты Люберец, сотрудники администрации муниципалитета. Общими усилиями удалось собрать более 16 кубических метров твердых бытовых отходов.

Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» поспособствовали с вывозом отходов из леса на КПО «Восток».

Следующий субботник на территории лесфонда запланирован на 14 мая. О месте и времени сбора будет сообщено дополнительно.