РИАМО - 16 апр. Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иноагентов - ред.), а также штабов оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что фактическими целями деятельности данных организаций является создание условий для изменения основ конституционного строя с использованием сценария «цветной революции».

Прокуратура направила в Мосгорсуд административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций «ФБК», «ФЗПГ», «Штабы Навального» в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.