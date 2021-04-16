РИАМО - 16 апр. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, 28% респондентов копят деньги на случай потери всех источников доходов, передает Федеральное агентство новостей.

На путешествия, недвижимость и будущее детей откладывают по 19% респондентов. Также свыше 10% россиян копят на ремонт. О пенсии и создании пассивных источников дохода задумываются по 9% респондентов.

При этом мужчины чаще женщин откладывают на будущее своих детей — 20% и 17% соответственно. Женщины чаще копят на путешествия — 23% респондентов, среди мужчин на эти цели средства копят только 15%.

В среднем около 17% доходов россияне стараются сберечь.