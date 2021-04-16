РИАМО - 16 апр. Члены правительства РФ отчитались о доходах за прошлый год. Больше всех заработал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который задекларировал заработок в 740,4 млн руб., соответствующие данные представлены в декларации, опубликованной на сайте правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2020 году заработал 19,8 млн руб. При этом доход его супруги за год составил 63,9 млн руб.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заработал за год 31,6 млн руб. А доход его супруги перевалил за 60 млн.

Зампред правительства Татьяна Голикова заработала 40,3 млн руб., а зампред Марат Хуснуллин — 24,2 млн руб.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отчитался о доходе в 14,7 млн руб., глава МИД РФ Сергей Лавров — 10,2 млн руб.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев задекларировал заработок в 133,1 млн руб. 359,4 млн руб. заработал за минувший год министр транспорта Виталий Савельев.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин указал доход в 73,2 млн руб., а министр энергетики Николай Шульгинов — 201,7 млн руб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу за прошлый год заработал 15,9 млн руб.