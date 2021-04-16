РИАМО - 16 апр. За 2020 год на московских дорогах погибло 376 человек, из которых каждый пятый — погибший в ДТП с грузовиком, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Согласно статистике, 60% дорожно-транспортных происшествий с грузовиками, в которых есть пострадавшие, происходят в дневное время. Число погибших в аварии с грузовиками в 2020 году составило 22%. Также в прошлом году с участием грузовиков свыше 3,5 т было зафиксировано шесть фактов аварийности.

От общего количества аварий в Москве – 9% приходится на ДТП с грузовиками. 32% ДТП с этими транспортными средствами происходят на МКАД.

На водителей со стажем до десяти лет приходится 40% всех аварий с грузовиками в мегаполисе. В каждом третьем ДТП, которое происходило в столице за 2020 год, участниками аварий становились грузовики с прицепами или полуприцепами.

ДТП с большегрузами считаются одними из самых тяжелых. Статистика подтверждает, что чем больше их в городе, тем выше риск для всех участников движения.