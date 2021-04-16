РИАМО - 16 апр. Московское центральное кольцо и столичная подземка бьют рекорды по пассажиропотоку с наступлением теплой погоды, сообщает пресс-служба транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

За 15 апреля пассажиры сделали 7,27 млн поездок. Это 82% от такого же дня в 2019 году. При этом с начала 2021 года пассажиров метро стало на 44% больше.

На МЦК пассажиров сейчас даже больше на 7%, чем было в такой же день в 2019 году.

В ведомстве напомнили, что в общественном транспорте все еще нужно соблюдать масочный режим. Это позволит сохранить свое здоровье, а также здоровье окружающих людей.

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