РИАМО - 16 апр. «Почта России» подвела итоги Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны», в этом году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок — почти 19,3 тыс., сообщает пресс-служба почтового оператора.

Больше половины заявок поданы в номинации «Рисунок» — более 10,3 тыс. В номинации «Оригинальный жанр» — почти 2,5 тыс., «Поэзия» — более 2, 3 тыс., «Видеоролик» — более 1,7 тыс., «Вокал» — более 1,7 тыс., «Танец» — 462.

Конкурс организовал фонд Оксаны Федоровой при поддержке «Почты России», Музея Победы, Российской государственной детской библиотеки и компании «Киноцентр».

Впервые за все время проведения конкурса в нем приняли участие абсолютно все регионы России, многие дети прислали работы на своем родном языке с переводом на русский.

Очень много работ из Дагестана, Карачево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республики, Чечни, Северной Осетии-Алания, Якутии, Калмыкии, Ингушетии, Казахстана, Татарстана, Карелии, Крыма, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Алтая, Хакасии.

В 2021 году конкурс приобрел международный формат — в Оргкомитет поступили творческие работы из Беларуси, Италии (Рим), Израиля (Хайфа), Нидерландов (Апельдорн) и Приднестровья (Тирасполь).

Например, Арина из Израиля приняла участие в номинации «Вокал» и выбрала для конкурса легендарную Катюшу. А восьмилетний Кристиан из Рима (Италия), узнав о конкурсе от руководителя русской школы, прислал на суд жюри рисунок и сопроводил его рассказом о своем прадедушке, Артемии Львовиче Луковском, который был командиром эвакогоспиталя.

Ценность конкурса, как отмечают организаторы, не только показать творческий потенциал детей, а сохранить историческую память, увековечить подвиги дедов и прадедов в детских рисунках, трогательных видео-постановках, песнях и проникновенных строках стихов.

10 лучших работ в номинации «Рисунок» станут основой коллекционной серии открыток и будут презентованы на церемонии награждения победителей 25 апреля 2021 года в Музее космонавтики.