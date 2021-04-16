РИАМО - 16 апр. В ближайшее время в Подмосковье планируют открыть еще 3 малоформатных детсада — в Красногорске, Химках и Наро-Фоминске, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мы открываем их на тех территориях, где очередность в дошкольные учреждения высокая. Отмечу, что сады в мини-формате ничем не отличаются от традиционных. Для детей там также есть все необходимое», — отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что в регионе продолжается реализация проекта губернатора Андрея Воробьева по открытию мини-садов. Так, в красногорском микрорайоне Путилково пошли в мини-детсады около 300 малышей в возрасте от трех до семи лет.

«Красногорск является одним из самых густонаселенных муниципалитетов. Родители дошколят очень ждали открытия садов в таком формате. Теперь в городском округе функционирует два мини-сада, благодаря их работе очередность в микрорайоне уже снизилась на 23%», — подчеркнула Каклюгина.

Теперь у родителей этих детей появилась еще одна возможность оставлять их под присмотром профессиональных воспитателей недалеко от дома. В дошкольном учреждении на базе средней школы «Мозаика» занимаются 65 детей.

Второй садик в образовательном центре «Вершина» принял 225 дошкольников. Накануне его готовность к открытию проверил губернатор Андрей Воробьев.

Малоформатные дошкольные учреждения открываются в Подмосковье по просьбам жителей в густонаселенных территориях. Благодаря этому заметно сокращается очередь в обычные детсады, а подмосковные малыши развиваются и получают дошкольное образование в комфортных условиях.

«Мы живем в соседнем доме. Не скрою, были опасения, что с устройством в сад могут быть сложности, так как хотелось найти учреждение прямо рядом с домом. И все получилось. Новый мини-сад дал такую возможность. Ребенка отвожу за очень короткое время и можно со спокойной душой ехать дальше на работу. Сам сад современный, просторный. Есть все необходимое», — рассказала мама одного из дошколят Алина Михрева.

Всего в этом году в регионе планируют открыть 27 мини-детсадов, которые смогут посещать около 3 тыс. детей. Два таких учреждения уже работают в Балашихе.