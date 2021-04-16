РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В городском округе Люберцы на 23 автобусных маршрутах пассажиры могут оплатить проезд с помощью транспортной карты «Тройка», сообщает управление транспорта, организации дорожного движения.

Еще на 306 маршрутах АО «Мострансавто» с 14 апреля можно оплатить проезд картой «Тройка». Среди них 23 люберецких.

Стоимость поездки будет рассчитываться, исходя из ее протяженности. При посадке нужно приложить карту к валидатору для фиксации остановки входа (на карте зарезервируется максимальная стоимость поездки по маршруту).

При выходе также надо приложить карту к валидатору для фиксации остановки выхода. На карте должно хватать для оплаты поездки до конечной остановки. При входе будет зарезервирована максимальная стоимость, а на выходе списана стоимость вашей поездки в зависимости от ее длины.

В настоящее время оплата «Тройкой» доступна на более чем 700 маршрутах в 2,6 тыс. автобусах Подмосковья. Полный список маршрутов можно посмотреть на сайте Минтранса региона.

Объединение билетных систем между Московской областью и Москвой - это масштабный проект правительства Московской области, правительства Москвы и Сбербанка. По одной карте можно оплачивать проезд в транспорте Москвы и области. С февраля 2021 года «Тройка» поэтапно вводится на автобусных маршрутах областных перевозчиков.