РИАМО - 16 апр. Президент России Владимир Путин заработал в минувшем году почти 10 млн руб., сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующие данные опубликованы в декларации правительства о доходах за 2020 год.

Доход президента РФ за 2020 год составил9,9 млнруб. В 2019 году Путин отчитался о доходе в 9,7 млн руб.

Список собственного имущества, которым владеет российский лидер, не изменился. Согласно декларации, это квартира площадью 77 кв. м, гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

В пользовании у президента также задекларированы квартира площадью 153,7 кв. м, а также гаражное место площадью 18 кв. м.