РИАМО - 16 апр. Столичные полицейские задержали 31-летнего мужчину на западе города за попытку снять 26 млн рублей со счета умершего человека по поддельной нотариальной доверенности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленник пришел в офис банка, предъявил нотариальную доверенность, которая, как выяснилось позже, была поддельной, и попытался перевести денежные средства в размере более 26 млн рублей со счета умершего гражданина на свой счет», - сообщается на сайте.

Сотрудники банка усомнились в подлинности доверенности и вызвали полицию. Мужчину задержали на месте.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

Полицейские проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают предполагаемых соучастников.