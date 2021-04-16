РИАМО - 16 апр. Минздрав России отметил в сервисе «Яндекс.Карты» более 4,5 тыс. пунктов вакцинации от Covid-19 по всей стране, сообщает Газета.ru.

«Всего на карте отмечено более 4,5 тыс. мест, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. На данный момент это наиболее полный список, который будет дополняться Минздравом России», — сказали в пресс-службе ведомства.

Пункты отображаются по запросам в поиске: «вакцинация» или «где сделать прививку». В Минздраве подчеркнули, что простота получения вакцины для всех граждан находится в приоритете ведомства.

Россия является первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

18 января 2021 года в РФ стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. В настоящий момент в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса — центра им. Гамалеи, центра им. Чумакова и новосибирского «Вектора».

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