РИАМО - 16 апр. Воздушная трасса Zipline начнет сезонную работу на Воробьевых горах на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

«Ставший популярным аттракцион начнет свою работу после зимнего перерыва в обычном режиме. Приятного полета!» — сообщается на сайте.

Зиплайн — это развлекательный аттракцион, который представляет собой скоростной спуск по стальному канату с помощью специального устройства.

Зиплайн на Воробьевых горах открыли в августе 2020 года и уже полюбился московским экстремалам. Он связал смотровую площадку и спортивный кластер «Лужники». Длина спуска — 700 метров, перепад высот составляет порядка 50 метров.

Посетителей предупреждают, что до 21 апреля подняться назад в кабинке канатной дороги будет нельзя. Сейчас на Московской канатной дороге проходит плановый полугодовой техосмотр.