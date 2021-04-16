РИАМО - 16 апр. Загруженность дорожной сети Москвы оценивается в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались в центре Москвы – на Тверском, Петровском, Рождественских бульварах. Также стоят Кремлевская, Болотная набережные, Валовая улица.

Сложная ситуация также на Третьем транспортном кольце. Также пробки зафиксированы на юго-западе, юго-востоке, северо-западе и северо-востоке МКАД

К 19 часам плотность движения снизится до 7 баллов, а к 20 часам – до 5 баллов.