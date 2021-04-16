РИАМО - 16 апр. В период дистанционного обучения система московского образования действовала с осознанием возможных будущих проблем, потребностей и изменений в сложившейся ситуации, что обеспечило в итоге результативность обучения в формате онлайн. Об этом РИАМО сообщила директор Института содержания, методов и технологий образования Олеся Лукашук.

«Успех — это всегда совокупность определенных факторов. В данной ситуации можно выделить три основных. Первый — это создание контента для учителей: шаблонов готовых планирований со всеми материалами к каждому занятию, с подборкой рекомендаций и подкастов для онлайн-уроков», - сказала Лукашук.

Вторым фактором успешной работы столичного образования эксперт назвала технологический инструмент, а именно интеграцию видеоконференцсвязи в Московской электронной школе. Это позволило, не используя никаких учетных записей и сторонних ресурсов, войти в виртуальный класс непосредственно из электронного дневника ребенка.

«И, наконец, ничего бы не получилось без выстраивания системной работы с педагогами. Был открыт Центр консультационной поддержки для педагогов, который в онлайн-формате проводил встречи с учителями, мастер-классы и индивидуальные консультации», - добавила Лукашук.

Ранее ведущая международная консалтинговая компания BCG провела исследование 11 сопоставимых мегаполисов мира и дала высокую оценку цифровой среде московского образования. Ее признали одной из самых сильных в мире по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов.

Cтресс-тест, когда всем образовательным системам пришлось экстренно перейти на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса, продемонстрировал техническую устойчивость школьной системы Москвы. Вместе с Сингапуром и Таллинном российская столица входит в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности в школах.

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