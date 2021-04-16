РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В Люберцах 17 апреля пройдет экологическая акция «РазДельный Сбор», в ходе которой жители округа могут сдать «чистый» мусор, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция состоится на территории парка «Наташинские пруды» (со стороны улицы Шевлякова) и на территории парка Сказок (со стороны улицы Плеханова) с 12:00 до 15:00.

На организованной площадке будут установлены емкости с прикрепленными табличками: «пластик», «стекло», «бумага» и т.д. После окончания акции отходы отправят на дальнейшую переработку.

Организаторы экологического мероприятия предупреждают жителей, чтобы они привозили мусор очищенным от органических отходов.