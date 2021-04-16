РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В Центральном парке Люберец 18 апреля с 12:00 до 14:00 пройдет открытая бесплатная тренировка Kangoo Jumps, сообщает дирекция люберецких парков.

Эффективное высокоинтенсивное интервальное занятие проведут под музыку с применением упражнений из аэробики, адаптированной под пружинящие ботинки Kangoo jumps. Ботинки предоставляются. Предварительная запись обязательна.

Вес одного ботинка составляет от 1,7 до 2,6 кг в зависимости от размера и комплектации. Спортивная обувь выполняет функцию утяжелителя.

Вопросы и предварительная запись на тренировку - в директ-сообщения Instagram-аккаунта @jumping_era_lyubercy, WhatsApp: 8(915)251-70-70.