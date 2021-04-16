РИАМО - 16 апр. На юге столицы на Липецкой улице в районе дома 46, корпуса 1 столкнулись две машины, в связи с дорожно-транспортным происшествием водителей попросили выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент в сторону области перекрыты две полосы.

Движение затруднено в районе аварии на 3,2 км.

На данный момент загруженность дорог в Москве составляет 8 баллов из 10 возможных. Самые серьезные заторы наблюдаются на центральных улицах города. После 19:00 пробки станут меньше.