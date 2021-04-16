РИАМО - 16 апр. Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, сообщает kp.ru.

Данная кредитная организация занимала 151 место по величине активов в банковской системе России. По данным регулятора, банк неоднократно нарушал законодательство страны. Большую часть кредитного портфеля составляли проблемные ссуды.

«На протяжении прошлого года фиксировалось снижение ликвидных активов до критического уровня. Это сопровождалось оттоком клиентских средств и привело к неэффективности деятельности банка», - отметили в ЦБ.

Руководство организации провело несколько схемных сделок с непрофильными активами, чтобы скрыть реальную величину рисков и завышения величины капитала.

По данным Центробанка, по итогам 2020 года Интерпромбанк получил убыток в 3,9 млрд рублей – 57% от суммы его капитала.