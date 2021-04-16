РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Строительство школы в поселке Мирный подмосковных Люберец вышло на финальную стадию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий вместе с управляющим директором группы «Самолет» Алексеем Козловым проинспектировал ход строительства школы на 1,1 тыс. мест в поселке Мирный.

«Развитие социальной инфраструктуры, повышение качества системы образования - одни из основных аспектов президентского проекта «Образование» и задач, которые ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев. На финальную стадию вышло строительство школы на 1,1 тыс. мест в поселке Мирный», - сказал Ружицкий.

Он отметил что здание имеет три корпуса, просторные хореографический, актовый и спортивные залы, вместительную столовую на 550 мест.

По его словам, новая школа откроет свои двери 1 сентября текущего года.

Ружицкий подчеркнул, что на сегодня ведутся работы по чистовой отделке помещений, расстановке мебели и оборудования, проводятся пуско-наладочные работы слаботочных систем и благоустройство территории.