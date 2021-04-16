РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Спортсмены Федерации самбо городского округа Люберцы выступили на международном конгрессе с презентацией проекта, реализуемого на базе общеобразовательных учреждений, сообщили в федерации.

15 апреля состоялся 1-й международный конгресс «Эногастрономический туризм Евразии». На нем спортсмены Федерации самбо городского округа Люберцы Ярослав Кузнецов, Илья Кузьмичев, Лев Евстифеев под руководством тренера Виктора Худякова презентовали гостям и участникам форума всероссийский проект «Самбо в школу».

По итогам выступления заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев отметил спортсменов и их тренера благодарностью.

В Федерацию самбо городского округа входят семь отделений, в них занимаются около 550 спортсменов. Еще порядка 1000 детей участвуют во Всероссийском проекте «Самбо в школу», который реализуется на базе общеобразовательных учреждений Люберец.