РИАМО - 16 апр. Торжественная церемония открытия поискового сезона «Вахты памяти – 2021» прошла в музейном комплексе «Дорога памяти» в военно-патриотическом парке ВС РФ «Патриот» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Президент России Владимир Путин направил участникам открытия телеграмму.

«В год 80-летия начала Великой Отечественной войны ваша работа приобретает особое звучание. Отмечу ключевую, самую активную роль в этой масштабной работе - поискового движения. Отрадно, что оно набирает силу, объединяет тысячи людей. Что очень важно - в ваших рядах много молодых участников, которые гордятся боевыми и трудовыми свершениями военного поколения, стремятся внести личный вклад в увековечение памяти героев, творцов Великой Победы», - отметил глава государства.

На церемонии открытия собравшиеся возложили венки и цветы к подножию монумента «Матерям победителей». В этом году поисковики продолжат искать захоронения солдат, погибших в Великой Отечественной войне, и устанавливать их личности.

Закон «О поисковой работе в Московской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества» приняли в ноябре 2020 года. В феврале текущего года приняли решение, что члены отрядов смогут получать награды регионального парламента. В марте были подготовлены изменения, согласно которым поисковые объединения включены в перечень субъектов патриотического воспитания, а проведение поисковых работ в Подмосковье в перечень основных направлений деятельности в сфере патриотического воспитания.

«В этом году комитет (Мособлдумы по делам молодежи и спорта - ред.) работает над изменениями в закон о поисковой работе в части определения «поисковый отряд». Также есть предложения от поисковиков о создании реестра поисковых объединений и отрядов», - сказал председатель комитета Олег Жолобов.

За 2020 год поисковые отряды нашли 463 воинов, установили имена 26 из них, 20 из которых считались пропавшими без вести.