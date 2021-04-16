РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В 2021 году в парке «Малаховское озеро» в городском округе Люберцы планируют построить пешеходный мост через реку Македонку, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он провел выездное совещание в парке «Малаховское озеро». На нем присутствовали инициативные люберчане, представители общественных советов парков городского округа Люберцы, подрядчики.

«В текущем году планируем закольцевать в зоне отдыха тропиночную сеть, построить пешеходный мост через Македонку со стороны станции Удельная, проложить велодорожки, очистить озеро, открыть парковое кафе, оборудовать санитарную зону. Думаю, все жители заметили, как преобразился парк, как здесь стало красиво и уютно», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что власти муниципалитета в своей работе старались учесть все обращения и пожелания люберчан.

«Уверен, что парк «Малаховское озеро» станет одним из центров притяжения всего Подмосковья», - добавил Ружицкий.

По его словам, в 2020 году на территории парка «Малаховское озеро» завершены работы первого и второго этапов благоустройства. Выполнено устройство тактильной плитки, тропиночной сети из тротуарной плитки, дорожек из гравийного отсева, велосипедных дорожек, трех входных групп, смотровых площадок.

Установлены фонари, детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы. В парке провели посев травы, высадили деревья и кустарники, капитально отремонтировали дамбу. В настоящее время ведутся работы по подключению туалетного модуля.